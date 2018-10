Degrado e abusivi, daspo e un arresto ai Fori

Un arresto, 16 denunce, 14 multe e 8 Daspi urbani. E' il bilancio dell'ultimo blitz dei carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il supporto dei colleghi dell'8° Reggimento «Lazio», della Compagnia Speciale e del N.A.S.



A finire in manette un peruviano di 29 anni, bloccato all'interno della stazione metropolitana Colosseo, subito dopo aver rubato un telefono cellulare, dalla tasca laterale di una borsa, portata a tracolla da una turista australiana. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna malcapitata, mentre il 29enne è stato accompagnato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.



Sedici le persone denunciate: in particolare 7 cittadini del Bangladesh, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, sono stati denunciati perché, con atteggiamento aggressivo, minaccioso e molesto, proponevano insistentemente, ai turisti in coda all'ingresso del Colosseo, i loro prodotti, venduti abusivamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA