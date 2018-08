Il generale de Vita lascia Roma: «Carabinieri sempre più presenti. Bisogna lavorare ancora nelle periferie»

di Marco Pasqua

Torino, Napoli, Roma e, adesso, la regione Lombardia. Il generale Antonio de Vita lascia, dopo due anni, il Comando provinciale dei carabinieri della Capitale: qui era arrivato dopo le esperienze napoletane e torinesi. Prima di assumere l'incarico di comandante della Legione Lombardia dell'Arma, ha incontrato i giornalisti, per il consueto bilancio di fine incarico.

Ma non amo dare numeri e autocelebrare la nostra attività

, ha subito detto, parlando con la stampa, nella caserma di piazza San Lorenzo in Lucina.

Una città complessa, Roma.

Un luogo dove non ti senti mai arrivato – ha sottolineato – dove, ogni giorno, è come se fosse il primo giorno di servizio

. Una capitale in cui le mafie fanno sentire la loro presenza:

Ma grazie al lavoro svolto con la Procura di Roma sono stati compiuti importanti passi in avanti per disvelare il loro impianto

. Non ama parlare di “emergenze”:

Piuttosto – puntualizza – vorrei parlare delle risposte che sono state date ad una città che ha sicuramente un panorama articolato, con delle criticità sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica. Risposte chiare che sono arrivate in merito al controllo del territorio. Abbiamo dato grande importanza ai temi legati non solo al numero dei reati, ma anche alla percezione della sicurezza del cittadino

. Perché oltre alla repressione dei reati, c'è anche il tema della “visibilità” delle forze dell'ordine, della loro presenza sul territorio: come avvenuto a Trastevere e al Pigneto, dove i fenomeni dello spaccio e della movida molesta sono stati combattuti anche attraverso dei presidi fissi.

Il lavoro per il decoro è stato fondamentale – ha sottolineato de Vita – Da subito, ho cercato di dare una maggiore vivibilità non solo al centro, ma anche alle periferie, che restano uno dei temi sui quali bisogna alzare la nostra soglia di attenzione. Le periferie, infatti, hanno ancora la necessità di essere vissute dalle forze dell'ordine con grande attenzione

Arrivato nella Capitale il 7 settembre del 2016 si è dovuto subito cimentare, con gli altri attori istituzionali, nell'organizzazione della sicurezza per gli eventi conclusivi del Giubileo della Misericordia e successivamente per il 60/mo anniversario della firma dei Trattati di Roma. Tra le operazioni più significative sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata la «Eclissi» nei confronti di componenti della nota famiglia degli Spada, a cui è stato contestato di aver promosso, diretto e organizzato sul litorale laziale un'associazione di tipo mafioso; la «Hampa» del giugno scorso che, con 58 arresti, ha sgominato il clan dei Gambacurta che controllava lo spaccio, l'usura e l'estorsione nell'area di Roma Nord e la recentissima «Gramigna» contro il 'clan Casamonicà. Diverse le indagini portate a termine in questi due anni anche sul fronte del traffico di droga - «motore delle mafie» come lo ha più volte definito il generale De Vita - ma anche di contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Uno dei momenti più emozionanti dei due anni per de Vita è stata la consegna del permesso di soggiorno a John Ogah, il cittadino nigeriano che a settembre dell'anno scorso sventò una rapina in un supermercato alla periferia della Capitale affrontando un rapinatore armato di mannaia e permettendo ai carabinieri di arrestarlo subito dopo.