Roma-Liverpool, salgono a 14 i tifosi colpiti dal daspo

Salgono a 14 i tifosi colpiti dal daspo del questore di Roma per gli incidenti avvenuti a Liverpool e a Roma per la semifinale di Champions League dello scorso torneo. L'ultimo provvedimento è di pochi giorni fa nei confronti di un tifoso che, proprio per le violenze del pre-partita in Inghilterra, è stato raggiunto da un mandato di arresto europeo. Per lui la durata del daspo è di 5 anni con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante i futuri incontri della A.S. Roma.



Nel maggio scorso erano stati emessi altri 6 daspo a carico di altrettanti tifosi riconosciuti durante gli incidenti di Liverpool. Altri 7 provvedimenti dello stesso tipo sono stati adottati dal questore Guido Marino per i tifosi che durante la gara di ritorno all'Olimpico si sono avvicinati al settore ospiti insultando e sputando verso i supporters inglesi. Tra loro anche il tifoso che ha lanciato un fumogeno. Delle indagini che hanno portato all'identificazione dei tifosi «daspati» si sono occupati la Digos e dal commissariato Prati.

Ultimo aggiornamento: 13:42

