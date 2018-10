Caso Cucchi, la sorella Ilaria: «Danno peso ai post di Casamassima ma non ci difendono da quelli infamanti su Fb»

«Danno peso ai post di Casamassima ma non ci difendono da quelli infamanti e violenti partoriti da pagine di Facebook e troll in gran parte gestiti da appartenenti a polizia e carabinieri. Ho chiesto aiuto, per questi, alla ministra Trenta che si è dimostrata molto sensibile. Non voglio odio ma solo verità e giustizia». Lo ha detto Ilaria Cucchi commentando in una conferenza stampa l'incontro avuto ieri nella capitale con il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e il comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri.

