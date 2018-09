Roma, paura in tribunale per il crollo di un soffitto

Momenti di paura oggi negli uffici del tribunale di Roma per la caduta di un controsoffitto nei locali dell'ufficio che si occupa di protocollare la chiusura delle indagini. A denunciarlo è il sindacato Fsi Usae Funzioni centrali. «Questo episodio, che fortuna non ha fatto registrare feriti, mette a repentaglio ancora una volta la sicurezza dei lavoratori - è detto nella nota diffusa da Luca Bellini. Responsabile del sindacato - Imbarazza quanto accaduto questa mattina anche alla luce del fatto che sotto il controsoffitto era presente anche un nido di vespe che ha reso necessario l'intervento di una squadra specializzata per la disinfestazione».

Già nel mese di agosto si era registrato un crollo simile, causato da una perdita d'acqua. Il sindacato, inoltre, segnala che «nella sezione fallimentare del tribunale Civile è stato scoperta la presenza di vinil-amianto sotto i corridoi. Ancora una volta la salute e la sicurezza dei lavoratori viene messa in secondo piano, ciò è intollerabile. Si richiede che chi di dovere intervenga rapidamente rimuovendo le situazioni di pericolo e soprattutto effettuando una costante manutenzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA