Crolla torrione delle mure Aureliane: vigili del fuoco e polizia sul posto

Crollo di una parte delle mura Aureliane all'altezza di via Campania a Roma. Dalle primissime informazioni, sembra che sia crollata internamente una parte di tetto di un torrione. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Al momento sono chiusi per accertamenti la complanare di Corso Italia, tra via Marche e via Toscana, e un tratto di via Campania.

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA