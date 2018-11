A Natale un piccolo dono, per un grande aiuto

sostegno alle donne vittime di violenza o in condizione di fragilità che sono accolte nella Casa Famiglia Agape della Cri di Roma. L’obiettivo solidale dell’iniziativa per le Festività Natalizie si svolgerà sabato 24 e domenica 25 novembre, con ingresso libero, presso l’Hotel The Westin Excelsior a via Veneto dove si potranno acquistare oggetti di ogni tipo in uno speciale mercatino con oltre 40 espositori.



Si potranno scegliere regali di Natale tra vintage, artigianato, bigiotteria, abbigliamento e accessori, oggetti per la casa e da regalo, prodotti dolciari tipici delle festività natalizie, oggettistica e molto altro. La Croce Rossa di Roma sarà presente anche con un suo spazio dedicato al quale si affiancheranno i ragazzi e le ragazze del Centro di Educazione Motoria e le Volontarie dell’Associazione Salvamamme.

È per tutti un appuntamento importante, che anche quest’anno unisce la solidarietà alla tradizione delle feste e dei regali - dice la Presidente della Croce Rossa di Roma, Debora Diodati - con un messaggio che quest’anno abbiamo voluto centrare contro la violenza e per dare un concreto aiuto alle donne che accogliamo ad Agape e ai loro bambini a cui sarà devoluto il ricavato dell’evento

