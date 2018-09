Roma, crescono i turisti nella Capitale, boom di presenze dalla Cina

«Ad agosto scorso Roma ha tagliato il traguardo di 1.018.288 arrivi e 2.577.8003 presenze, in crescita del +3,45% e del +3,25% rispetto allo stesso mese del 2017 (dati Ebtl-Ente Bilaterale Territoriale Turismo Regione Lazio). Significativa l'incidenza dei visitatori stranieri, rappresentati sul totale da 815.332 arrivi e 2.116.040 presenze, a riprova del fascino esercitato da Roma nel mondo». Così in una nota Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale.



« Nel solo mese di agosto - prosegue Cafarotti - il tasso d'internazionalizzazione della domanda turistica capitolina è schizzato all'82,09%. Stiamo polarizzando sempre più visitatori provenienti da mercati emergenti, in particolar modo dalla Cina, che è entrata ufficialmente a far parte della nostra top ten dei turisti stranieri. A settembre e ottobre prossimi, secondo i trend delle prenotazioni effettuate nelle strutture alberghiere della capitale, i cinesi a Roma aumenteranno del +4% in fatto di arrivi e +5% in termini di presenze » .



Ed è proprio sull'estremo Oriente che si intende scommettere, come emerge dalle parole dello stesso assessore « È un target su cui puntiamo moltissimo: entro il 2020 la Cina sarà il Paese con il maggior numero di turisti all'estero. L'anno scorso 135 milioni di cinesi hanno viaggiato fuori del Paese, fra quattro anni lo faranno in 700 milioni. Noi vogliamo che scelgano noi. In tal senso, lavoriamo a stretto contatto con l'Aeroporto di Fiumicino, gatheway europeo per la Cina, con le Associazioni di settore e con i nostri professionisti di filiera. Ma anche attraverso la nuova sinergia stabilita grazie al Programma europeo International Urban Cooperation, che vedrà impegnate Roma e tre città cinesi nello scambio integrato sui temi di smart city, mobilità, efficientamento energetico, sviluppo e turismo ».

Giovedì 20 Settembre 2018



