Roma, «crepe nei solai, chiusa scuola materna comunale sulla Cassia»

Crepe nei solai, chiusa scuola materna comunale sulla Cassia. «La scuola “ Case e Campi ” , situata all'interno dell'omonimo centro residenziale in via Carlo Gherardini 67, alla Giustiniana, zona Cassia, è stata chiusa».



«Circa 100 i bambini, tutti iscritti alla materna, sono stati evacuati dai Vigili del Fuoco che effettueranno accertamenti tecnici per verificare la sicurezza dell'edificio scolastico - proseguono Santori e Corsetto - Nei giorni scorsi i genitori avevano fotografato la presenza di crepe nei solai della mensa e delle aule, richiedendo l'intervento delle autorità tecniche».