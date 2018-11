Roma, furto di energia elettrica a Corviale: i carabinieri arrestano tre persone

Avevano allacciato abusivamente i loro appartamenti al contatore condominiale fornendoli abusivamente di energia elettrica. Tre persone, due romane di 54 e 37 anni, e un 43enne cittadino bosniaco, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. I militari sono intervenuti per eseguire delle verifiche, unitamente a personale specializzato della società di distribuzione, in largo Odoardo Tabacchi e in largo Domenico Trentacoste, nel noto quartiere popolare di “Corviale”. Durante gli accertamenti, venivano scoperti allacci abusivi che, mediante dei sigilli dei contatori condominiali, alimentavano tre abitazioni. Il personale specializzato successivamente ha messo in sicurezza l’area ripristinando la rete elettrica. © RIPRODUZIONE RISERVATA