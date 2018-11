Roma, «Giù la maschera»: studenti in corteo verso il Miur

Al grido «giù la maschera» gli studenti sono scesi in piazza oggi a Roma per protestare contro il piano «Scuole sicure». «Non è questo il cambiamento», si legge sullo striscione di apertura degli studenti medi romani. «Tantissime sono le altre città in Italia dove stiamo manifestando assieme all'UDU - Unione degli Universitari! - sottolineano dalla Rete degli studenti - Siamo stufi delle vostre bugie, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Non siamo più disposti a credervi!». Il corteo, partito da Piramide, si trova ora su Ponte Sublicio ed è diretto a viale Trastevere dove ha sede il Miur. Disagi e traffico impazzito nella zona. Alcuni studenti hanno bruciato in piazza le bandiere di M5S e Lega, e hanno lanciato barattoli di vernice contro le sedi di alcune banche. Ultimo aggiornamento: 13:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA