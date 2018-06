Falsi certificati medici per assentarsi dal lavoro, Corte dei conti chiede 40mila euro a dipendente Tar

Compilava di suo pugno i certificati medici, con questo escamotage, un dipendente del Tar, tra il 2008 e il 2014, si sarebbe assentato dal lavoro. E adesso la Corte dei conti gli chiede 40mila euro. Secondo il viceprocuratore regionale Francesco Maffei, che ha citato in giudizio il dipendente pubblico, da novembre 2008 al 29 agosto 2014, le assenze, supportate da falsi certificati medici, avrebbero provocato infatti un danno erariale. L'uomo era stato scoperto dalla stessa amministrazione, quando aveva inviato una lettera firmata a mano e, in allegato, l'ennesimo certificato medico, la grafia era identica. E' così che sono partiti gli accertamenti, La difesa dell'uomo non è stata credibile e adesso dovrà affrontare il processo contabile.

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:15



