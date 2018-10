Roma, Corso Trieste, armato di coltello rapinò una farmacia: arrestato 54enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A marzo entrò in una farmacia di corso Trieste e, armato di coltello, minacciò i dipendenti facendosi consegnare l’incasso per poi darsi alla fuga a piedi. I carabinieri della Stazione Salaria, dopo aver chiuso le indagini lo hanno arrestato in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma.In manette è finito un 54enne di Magliano Sabina, senza occupazione e con precedenti per analoghi reati. Il provvedimento è scaturito grazie alla capacità dei militari di mettere in connessione il lavoro informativo e investigativo svolto dai carabinieri delle Stazioni Salaria e del Nucleo Operativo della Compagnia Parioli (avvalorati dai risultati tecnico-scientifici prodotti dai dagli uomini della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di via In Selci). Proprio le serrate indagini hanno permesso di dare un volto al rapinatore che, rintracciato e arrestato, è stato portato in carcere a Regina Coeli.