Corcolle, gomme bucate all'auto dei vigili durante i controlli al mercato

Tre ruote danneggiate. E' il risultato del raid vandalico ai danni di un'auto dei vigili che era andata a effettuare controlli amministrativi nel mercato di Corcolle di Roma.



« L’auto di servizio - spiegano i vigili in una note - era stata lasciata momentaneamente in sosta, in una via adiacente il mercato del quartiere, al fine di consentire agli agenti di effettuare i consueti controlli amministrativi all’interno dell’area del mercato. Conclusi gli accertamenti, il personale, avvicinandosi al mezzo, notava immediatamente che lo stesso aveva assunto una posizione anomala. Il veicolo era visibilmente inclinato da un lato. Tre pneumatici erano stati gravemente danneggiati con numerosi tagli, tali da renderlo per diverse ore inutilizzabile. Un atto vandalico sul quale ora stanno indagando gli agenti del VIII Gruppo Torri. Per risalire agli autori del gesto, al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona » .

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:54



