Il “sì” sulla spiaggia di Fregene è più bello: le coppie romane celebrano le nozze in riva al mare

di Umberto Serenelli

Settembre ricco di matrimoni in spiaggia e nelle gettonate location del comune di Fiumicino. Sono infatti 45 le richieste di nozze delle coppie che vogliono coronare il loro sogno d’amore scegliendo uno dei 51 luoghi caratteristici del Comune costiero. Le attenzioni maggiori sono rivolte alle celebrazioni sulla riva al mare senza nulla togliere agli stupendi Castelli San Giorgio a Maccarese, Miramare sul litorale oppure il maniero di Torre in Pietra. Non sono pochi quelli che invece si orientano sui pittoreschi borghi, sparsi nella campagna a nord del Comune litoraneo, come quello di Tragliata oppure in agriturismo. Le cerimonie che affascinato di più le giovani coppie sono quelle si svolgono sull’arenile, a due passi dal mare, in chioschi addobbati per l’occasione e davanti a uno stupendo tramonto. Le strutture balneari in cui si registrano il maggior numero di cerimonie sono la Scialuppa, Blu, Ondanomala, Controvento e il Singita a Fregene. A Maccarese vanno per la maggiore la Rambla e Eco del mar mentre a Passoscuro la scelta ricade spesso su Nautin club. Il trend sullo scambio di fedi in riva al mare è dunque in crescita.MATRIMONI IN SPIAGGIA, NEI CASTELLI MA ANCHE NELL’OASI WWF«Come amministrazione siamo orgogliosi del successo che sta ottenendo la nostra idea celebrare matrimoni e unioni civili sulle bellissime spiagge del litorale – precisa con tono soddisfatto il sindaco Esterino Montino -. Sempre più coppie infatti vengono a Fiumicino per pronunciare il loro si, scegliendo non solo le spiagge ma anche altre location del territorio come i castelli o l’Oasi del Wwf. Queste scelta si è anche trasformata in una importante risorsa». Allo Stato civile contano fino a oggi 215 tra matrimoni e unioni civili nelle location, esclusi quelli celebrati nella sala comunale. «Di queste prenotazioni – precisa Veronica Felice dello Stato civile – 45 cerimonie si svolgeranno a settembre, mese in cui registriamo il maggior numero di richieste e ciò rappresenta un grosso risultato. Come offerte di luoghi nei quali celebrare le nozze il comune di Fiumicino supera il Campidoglio: ecco perché la maggior parte delle coppie che scelgono le nostre location sono principalmente romani. Non solo, abbiamo celebrato matrimoni di persone provenienti da Pomezia, Anzio, Ardea, Palombara e l’ultima da Anguillara».ELEGANTE CERIMONIA AL CHIOSCO “ONDANOMALA” DI FREGENESpettacolari le recenti nozze tra Marco e Giordana, sull’arenile del chiosco “Ondanomala” di Fregene, che hanno richiamato le attenzioni di molti curiosi soprattutto per gli originali addobbi e non solo sulla spiaggia, a pochi passi da dove si infrangono le onde, ma anche per l’elegante preparazione dei tavoli sull’arenile in occasione della cena, rigorosamente a lume di candela e sotto le stelle. «Durante i mesi caldi – precisa Catia Belmonte, titolare di Ondanomala – ospito con piacere una media di 10 matrimoni al mese. Le coppie che si giurano amore eterno vengono in spiaggia dalla Capitale e una volta trascorsa la giornata si innamorano del posto e quindi maturano l’idea unirsi in matrimonio».