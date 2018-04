Roma, multe per 229mila euro a 53 strutture turistiche abusive

Turisti ospitati in strutture totalmente abusive. Sono oltre 53 quelle fuorilegge scoperte nel corso dei controlli effettuati dai primi dell'anno dal nucleo specialistico della polizia locale di Roma Capitale, in collaborazione con il gruppo Trevi. I 91 accertamenti dei caschi bianchi sulle attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere hanno portato a sanzionare 53 strutture, 34 delle quali completamente abusive.

Il totale delle sanzioni ammonta a 229.000 euro. Immediati i provvedimenti emessi dal Dipartimento del Turismo: chiusura per 4 attività di affittacamere, 1 hotel e 2 B&B irregolari, mentre 5 titolari di affittacamere sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per omessa comunicazione dei dati degli ospiti, fondamentale anche ai fini dell' antiterrorismo. Denunciati 4 titolari di attività ricettive per appropriazione indebita delle somme del contributo di soggiorno versate dai clienti e spettanti all'amministrazione comunale, e infine altri 2 titolari per truffa ai turisti.

Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52



