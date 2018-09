Roma, controlli a San Basilio: in cinque arrestati dai carabinieri

Nella serata di ieri cinque persone sono state arrestate e altre 3 denunciate a piede libero. Sequestrate anche più di cento dosi di droga e denaro contante. E' questo il risultato delle operazioni condotte dai carabinieri della compagnia Montesacro e da quelli del nucleo radiomobile di Roma, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Roma e del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria.



I militari hanno eseguito una serie di controlli straordinari nella zona di San Basilio, così in manette sono finiti un 27enne romano, trovato in possesso di una decina di dosi di cocaina e un 58enne romano che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso, senza autorizzazione, fuori da casa.



I carabinieri hanno anche arrestato tre pusher: un 42enne romano, un 38enne albanese e un 63enne romano, tutti con precedenti, sorpresi a spacciare in via Corinaldo. Le successive perquisizioni nelle abitazioni dei tre arrestati, poco distanti, hanno permesso di rinvenire un altro centinaio di dosi di cocaina e oltre 5.000 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.



Denunciati, infine, un 32enne romano per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, un 21enne romano per evasione dagli arresti domiciliari e una 30enne romana, titolare di un bar e tavola calda in via Raffaele Piria, per avere installato nel locale un sistema di videosorveglianza senza autorizzazione.

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:41



