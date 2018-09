Roma, profumi e cosmetici: 5 passeggeri saccheggiano i duty-free dell'aeroporto

Fermati e denunciati per tentato furti 5 passeggeri all'aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci. Durante i controlli dei carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma cinque passeggeri di cui uno francese sono stati denunciati dopo aver derubato alcuni prodotti nei "duty-free". Si tratta precisamente di due uomini, di 23 e 49 anni, nonché di altrettante donne, di 42 e 71 anni, oltre ad uno studente francese di 22 anni, sorpresi a trafugare profumi e prodotti cosmetici dagli scaffali espositori dei negozi ubicati all’interno dell’area internazionale dell’aeroporto. La refurtiva, per un valore complessivo di circa 780 euro, è stata recuperata e restituita ai responsabili degli esercizi.



Nel corso del servizio, svolto nella fascia pomeridiana di maggior afflusso di passeggeri nei pressi dei viali d’ingresso, uscita e antistanti i terminal, i Carabinieri hanno identificato 104 persone, controllato circa 21 veicoli, contestato 9 sanzioni amministrative, di cui una a carico di due operatori del servizio di trasporto pubblico non di linea (Ncc) sorpresi mentre accompagnavano i turisti utilizzando autovetture non abilitate.

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA