Roma, controlli dei vigili in ristoranti e minimarket: 50mila euro multe

Controlli a tappeto della polizia locale nelle zone di Tor Tre Teste e Alessandrino, alla periferia di Roma. Ammontano a 50mila euro le sanzioni effettuate, quattro i denunciati e un locale chiuso per carenze igienico - sanitarie. I servizi mirati degli agenti del V Gruppo Prenestino hanno interessato ristoranti, attività di somministrazione e vendita di generi alimentari, mini market ed esercizi di vicinato nelle zone dell’Alessandrino, Centocelle e Tor Tre Teste.



Interventi non solo a reprimere condotte illecite che mettono a rischio la salute dei cittadini ma anche a salvaguardare i commercianti regolari. Gli agenti del Reparto Commercio hanno accertato e contestato violazioni per oltre 50mila euro per carenze igienico sanitarie, cattiva conservazione del cibo e delle bevande, insegne irregolari e passi carrabili abusivi. Poste sotto sequestro 4 bilance che non erano state sottoposte a revisione di legge. Al termine delle verifiche sono stati denunciati all’autorità giudiziaria quattro esercenti per frode in commercio. Si tratta di tre italiani e un cittadino turco di 46 anni. È stata disposta inoltre la chiusura immediata di un’attività di gastronomia in zona Alessandrino a causa delle gravi condizioni igienico sanitarie accertate dagli agenti in collaborazione con personale Asl.

Giovedì 31 Maggio 2018



