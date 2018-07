Roma, pusher e venditori abusivi al Colosseo: 3 denunce e 120mila euro di multe

Blitz contro l'abusisvismo commerciale e il degrado in centro: tre persone denunciate, 23 ambulanti abusivi sanzionati e 9 proposte per il «Daspo Urbano». È il bilancio dei controlli compiuti dai carabinieri della compagnia Centro nelle aree tra Colosseo e Fori Imperiali.

I militari hanno denunciato a piede libero due pusher, di 18 e 17 anni, entrambi di nazionalità egiziana, sorpresi in via dei Fori Imperiali, mentre cedevano due dosi di hashish a un giovane assuntore in cambio di 30 euro. Poco dopo un iracheno di 42 anni è stato denunciato per ricettazione, perché, rintracciato con l'apposita applicazione di geolocalizzazione, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare di ultima generazione, denunciato rubato. Sanzioni amministrative, per circa 120mila euro complessivi, a 23 venditori ambulanti abusivi (22 cittadini del Bangladesh e uno del Senegal) sorpresi a vendere merce di vario genere senza regolare permesso. In particolare, i carabinieri hanno scoperto chi riforniva delle bottiglie di acqua ghiacciata i venditori ambulanti.

Due cittadini del Bangladesh, infatti, sono stati in possesso di due bustoni in juta, con all'interno 340 bottigliette d'acqua, pronte per essere vendute. Nella stessa zona, i carabinieri hanno proposto per il «Daspo Urbano» 9 cittadini del Bangladesh sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e transito della fermata metropolitana «Colosseo», limitandone il libero accesso e fruizione ai passeggeri in transito.

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:54



