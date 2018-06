Roma, esplosero dei colpi a salve picchiando un albanese: chiuso il bar scenario dell'aggressione

Controlli a tappato da parte dei carabinieri a Monterototondo, Mentana e Fonte Nuova. L'operazione nel fine settimana ha portato alla chiusura per dieci giorni di un bar in viale Buozzi (Monterotondo) e alla sospensione della licenza al gestore. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Roma su richiesta dei carabinieri a seguito dell'aggressione, verificatasi il mese scorso all’ingresso del bar, ai danni di un 33enne albanese, con precedenti per droga, che portò alla denuncia di 5 giovani, originari di Mentana, con l’accusa di minaccia aggravata, in quanto avevano colpito la vittima con una manovella per cric, esplodendo poi anche dei colpi a salve con una pistola.



Nel corso delle attività sul territorio, poi, 2 persone sono state denunciate a piede libero: un 38enne di Fonte Nuova per guida in stato di ebbrezza alcolica - l’autovettura è stata sequestrata con conseguente ritiro della patente di guida -, e un 21enne di Fonte Nuova trovato in possesso di 7 involucri di marijuana, per un peso complessivo di 10 grammi, nascosti nel cruscotto della sua auto.



I militari hanno identificato, infine, 58 persone, controllato 37 veicoli, ed elevato numerose contravvenzioni al Codice della strada, oltre al ritiro di 4 patenti di guida.



Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA