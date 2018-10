Roma, al Colosseo sanzioni per 72 mila euro agli ambulanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora controlli dei carabinieri nell’area del complesso monumentale del Colosseo e dei Fori Imperiali, fino a piazza Venezia. Gli uomini dell'Arma hanno arrestato 5 persone, ne hanno denunciate 12, sanzionando poi 27 venditori ambulanti e proponendo 9 Daspo Urbani. In manette sono finiti un 23enne algerino e un 16enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, bloccati appena dopo aver derubato del portafogli un 82enne a passeggio su via dei Fori Imperiali. Un 28enne algerino è stato arrestato perché sorpreso, all’interno della fermata della metropolitana “Colosseo”, a derubare una turista tedesca del telefono cellulare. Il malvivente, per fuggire, ha anche aggredito la guardia giurata intervenuta. Arrestati infine due cittadini algerini, di 40 e 39 anni, “pizzicati” a sfilare il portafogli e il tablet dallo zaino di un turista russo, seduto su una panchina in piazza del Campidoglio.Dodici, appunto, le persone denunciate dai carabinieri. Un 42enne romeno è stato denunciato per tentato furto del portafogli di un turista. Due cittadine romane, di 30 e 46 anni, sono state denunciate perché trovate in possesso di nove banconote da 50 euro false, due delle quali già spese presso negozi di via del Corso.I militari hanno denunciato anche 9 cittadini del Bangladesh, di età compresa tra i 20 e i 42 anni, perché, con atteggiamento aggressivo, minaccioso e molesto, proponevano insistentemente, ai turisti in coda all’ingresso del Colosseo, i loro prodotti, venduti abusivamente. Sempre al Colosseo, sono stati proposti per il “Daspo Urbano” 9 cittadini stranieri, 8 del Bangladesh e uno del Pakistan, sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e transito alla fermata della metropolitana “Colosseo”, limitandone la libera accessibilità e la fruizione ai passeggeri in transito.Infine, i carabinieri hanno sanzionato, per oltre 72 mila euro, 27 venditori ambulanti, cittadini del Bangladesh, del Senegal e del Pakistan, per la vendita ambulante di bottigliette di acqua, ombrelli parasole, teli poncho, aste per selfie, ventagli, braccialetti e manufatti in legno.