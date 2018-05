Pomezia, controlli antidroga dei carabinieri: tre arresti

I carabinieri della Compagnia di Pomezia, ieri pomeriggio, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio per il contrasto all’illegalità sul litorale. Nel corso dei servizi predisposti sono state identificate circa 60 persone, controllate 35 autovetture e 5 esercizi commerciali del litorale.



I militari della Stazione di Torvaianica, hanno notato due italiani, entrambi 34enni residenti a Pomezia, di cui uno con precedenti, in Viale Spagna che sostavano in atteggiamento sospetto a bordo strada. Nel corso del controllo i due sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina, di hashish e di marijuana e, insospettiti da ciò, i militari hanno deciso di eseguire delle perquisizioni presso le loro abitazioni. A casa del 34enne con precedenti, i militari hanno rinvenuto 26 grammi di cocaina, circa 2000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione ed il materiale idoneo al confezionamento delle singole dosi di sostanza stupefacente. I due uomini sono stati arrestati e trattenuti in caserma in attesa della direttissima.



Sempre nel pomeriggio di ieri, hanno rintracciato in Lungomare delle Meduse un 26enne, nato in Romania, ma da tempo residente a Pomezia, colpito da un ordine di carcerazione per un omicidio commesso nel 2012 in via Ponente a Torvaianica. Nella circostanza il 26enne per futili motivi, al termine di una discussione colpendolo con calci e pugni aveva cagionato la morte di un coetaneo, anch’esso di origine romena, deceduto per le lesioni riportate. Il 26enne, che già nel 2012 era stato arrestato al termine di una meticolosa attività d’indagine, adesso deve scontare un residuo pena di 8 anni 10 mesi e 13 giorni di reclusione, è stato arrestato e trasferito al carcere di Velletri.

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:12



