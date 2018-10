Roma, controlli antidroga all’Esquilino: arrestato un ventenne

Durante un servizio di controllo del territorio in piazza Vittorio Emanuele II finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, gli agenti del commissariato Esquilino hanno notato due stranieri dialogare in modo sospetto tra di loro. Uno di questi dopo aver consegnato una banconota all’altro riceveva un involucro raccolto a terra. Subito dopo «l’acquirente» si allontanava velocemente facendo perdere le proprie tracce mentre l’altro veniva bloccato e sottoposto a controllo dai poliziotti. In tasca aveva 40 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio e, a terra, venivano rinvenuti 5 involucri contenenti marijuana per un peso di circa 10 grammi. Al termine degli accertamenti, il pusher, A.B.D., 20 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA