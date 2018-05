Roma, controlli a tappeto tra Ciampino e Morena: 15 automobilisti multati, la metà erano Casamonica

Prosegue il controllo del territorio da parte dei carabinieri del Gruppo di Frascati che ieri hanno battuto a tappeto la periferia sud-est della Capitale, tra Ciampino e Morena. Dopo la massiccia attività, scattata tre giorni fa, tra la Romanina e Vermicino, che ha portato alla denuncia di due appartenenti al clan Casamonica per violazione di sigilli e a una articolata rete di controlli sulle principali arterie stradali, gli uomini del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Castel Gandolfo insieme ai militari della Compagnia di Frascati hanno messo in campo un’altra task force, questa volta nell’area compresa tra Ciampino e Morena.Il bilancio è di 36 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale controllate – una di queste, 52enne romano, è stato denunciato a piede libero per evasione dagli arresti domiciliari essendosi allontanato senza autorizzazione dalla sua abitazione – altre 185 persone e 155 veicoli passati sotto la lente dei Carabinieri nelle decine di posti controllo attivati lungo le strade della zona. In questo contesto, 15 automobilisti “indisciplinati” sono stati multati ai sensi del codice della Strada, 8 di questi sono risultati essere appartenenti alla famiglia “Casamonica”. I Carabinieri hanno, inoltre, sequestrato 2 autovetture e una moto. Infine, 3 esercizi pubblici sono stati attentamente ispezionati e controllati dai Carabinieri senza riscontrare irregolarità.