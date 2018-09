Roma, controlli a tappeto all'Esquilino: cinque arresti

Stretta dei carabinieri contro degrado e spaccio in tutto il quartiere Esquilino, con particolare attenzione a piazza Vittorio Emanuele II. Setacciati giardini, vicoli e ogni angolo sotto i portici. In poche ore, i militari hanno, così, arrestato 5 persone con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.



Sono tutti cittadini africani, di età compresa tra i 19 e 21 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi a cedere dosi di marijuana e hashish a giovani. Un 19enne del Gambia, accortosi di essere stato «pizzicato» nell'atto di consegnare la droga ad un acquirente, un in via Carlo Alberto, si è dato alla fuga. Seguito dai carabinieri della compagnia Piazza Dante, fin lungo i binari della ferrovia, poco dopo, è stato rintracciato mentre provava a nascondersi dentro il vagone di un treno.



Il giovane non si è dato per vinto e ha opposto resistenza, cercando di colpire gli uomini delle forze dell'ordine con calci e pugni ma è stato ammanettato. Per lui, dunque, sono scattate anche le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Tutti gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo. Nelle loro tasche avevano, in totale, una trentina di dosi tra marijuana e hashish e circa 500 euro in contanti. Identificati anche diversi acquirenti, poi segnalati all'ufficio territoriale del Governo di Roma, quali assuntori.

