Roma, Contraffazione, polizia-poligrafico: nasce task force contro falso documentale

È stato firmato al Museo della Zecca di Roma un protocollo d’intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, rappresentato dal capo della Polizia Franco Gabrielli, e il Poligrafico e Zecca rappresentato dall’amministratore delegato, Paolo Aielli. L’obiettivo è istituire un osservatorio qualificato finalizzato a promuovere azioni di prevenzione e contrasto ai reati connessi al falso documentale, attraverso lo scambio reciproco di informazioni ed esperienze maturate nei rispettivi ambiti di competenza.«L’Intesa con l’Istituto Poligrafico dello Stato - spiega Gabrielli - pone le basi per costituire un tavolo di lavoro congiunto, formato da esperti delle due amministrazioni, che analizzando le contraffazioni e le alterazioni dei documenti di identità e di viaggio, e dei dati in essi contenuti, consentirà di perfezionare le metodologie e le tecniche per il contrasto a tali reati». «L’accordo operativo con la Polizia - sottolinea l’ad Aielli - è il segno di quanto il Poligrafico si sta impegnando per sviluppare ulteriormente soluzioni tecnologie e competenze nella lotta alla contraffazione al fine di svolgere nel migliore dei modi il ruolo di garante della fede pubblica affidatogli dallo Stato». «Il Poligrafico - conclude - è particolarmente impegnato nella tutela della protezione della identità dei cittadini attraverso lo sviluppo dei documenti elettronici e dei sistemi di monitoraggio di prodotti essenziali per la salute».