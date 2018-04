Roma, il Comune cerca contadini: ma nessuno vuole il lavoro

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Campidoglio cerca contadini. Non è il titolo di un nuovo reality su Fox life: l'amministrazione della Capitale, che non ha soldi per riparare le buche sulle strade e gestisce malamente i trasporti pubblici, è pronta a ingaggiare, a tempo indeterminato, 40 nuovi «operatori» agricoli da spedire nelle sue malandate fattorie che producono caciotte e mozzarelle. Non tutti lo sanno, infatti, ma il Comune di Roma è proprietario, insieme alla Regione Lazio, di due aziende dove pascolano vacche frisone e vitelli...