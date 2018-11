Roma, concerto dell'Arma dei carabinieri il primo dicembre all'aeroporto di Fiumicino

Musica e viaggi. L'aeroporto di Fiumicino sarà la location per il prossimo Concerto della Banda musicale dell'Arma dei Carabinieri che si svolgerà sabato prossimo, 1 dicembre, alle 18, nello scalo romano, all'interno dell'area imbarchi «E». La banda musicale dei Carabinieri, le cui origini risalgono al 1820, è nota in ogni parte del mondo per la varietà del suo repertorio e per la perfezione formale delle sue esecuzioni. In programma, in occasione del concerto, organizzato in collaborazione con il gestore aeroportuale, Aeroporti di Roma e con l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (Enac), brani di Rossini (La Gazza Ladra), G.Bizet (Carmen), del maestro Ennio Morricone e di altri vari autori. © RIPRODUZIONE RISERVATA