Roma, Conca d’Oro, boato per un petardo lanciato su un condizionatore: denunciati due trentenni

Hanno lanciato un petardo sul condizionatore di un appartamento sottostante provocando un’esplosione: denunciati due trentenni per danneggiamento aggravato in concorso.



I due sono caduti più volte in contraddizione davanti agli agenti della polizia. Lanciando un petardo sul condizionatore di un appartamento sottostante, hanno provocato l’esplosione del bagno al piano rialzato dell’edificio, posizionato proprio sopra il condizionatore. Incalzati dalle domande delle pattuglie dei commissariati San Basilio, Fidene e del Reparto Volanti, intervenute in piazza Conca d’Oro per la segnalazione di una forte esplosione, alla fine, di fronte alle precise contestazioni dei poliziotti, hanno ammesso di aver gettato il petardo dalla finestra definendo l’azione «… un gesto goliardico, sebbene sconsiderato».



Sul posto hanno effettuato accertamenti anche la polizia scientifica, gli artificieri e i vigili del fuoco, che hanno dichiarato comunque agibile lo stabile.

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:18



