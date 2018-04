Con la "Festa di corte" la settecentesca Villa Guglielmi di Fiumicino torna a vivere gli sfarzi di un tempo

di umberto serenelli

Tuffo nel passato per la settecentesca Villa Guglielmi di Fiumicino. Si è infatti svolta la nona edizione della “Festa di Corte”, appuntamento primaverile organizzato dalla Pro Loco che di fatto è la rievocazione storica di quella che si svolgeva alla fine del 1800 nella Villa quando era al massimo splendore. Dame, sontuosamente vestite, eleganti cavalieri e servitù al lavoro per un giorno sono tornate ad animare la corte ed i saloni dell’edificio, come un tempo facevano i nobili delle famiglie Pamphili, dopo di loro i Colonna e poi i Primoli, fino agli ultimi proprietari che sono stati i marchesi Guglielmi di Montalto di Castro. Oltre 30 figuranti della Pro Loco, insieme a venti coppie della Compagnia Nazionale di Danza Storica, diretta da Nino Graziano Luca, si sono incontrati nei salotti e soprattutto nella corte dove hanno volteggiare danzando per la gioia dei molti accorsi che hanno fatto da cornice all’evento.SUCCESSO DELLE VISITE AL SESTERZIO DI TRAIANOSono accorsi da tutto il comune di Fiumicino e dalla vicina Ostia per applaudire i balli risalenti a prima del ‘900. «Anche quest’anno abbiamo rinnovato il successo di partecipanti alla festa – precisa con un pizzico d’orgoglio Giuseppe Larango, presidente della Pro Loco di Fiumicino – alcuni sono venuti da Roma con abiti d’epoca per partecipare a questa originale esibizioni che ha richiamo molto pubblico molto interessato al sesterzio». Oltre ai figuranti vestiti con abiti d’epoca è stata piacevole l’esibizione della Banda musicale della Pro Loco di Fiumicino e la presentazione del libro “Cemeterio, cimiterio, cemetero. Il campo santo di Porto” di Vladimiro Rossi. Invitato speciale il rarissimo sesterzio di Traiano, acquistato dalla Pro Loco e esposto per prima volta al pubblico. La visita alla storica moneta romana, recentemente ritornata a Fiumicino, ha riscosso un grosso successo perché osservata da vicino da curiosi e appassionati.