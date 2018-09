Comune, conti in rosso. Farmacie in vendita: in bilico 330 dipendenti

di Fabio Rossi

Quattro anni dopo la grande crisi, che portò l'allora sindaco Ignazio Marino a ipotizzarne la cessione sul mercato, tornano in bilico le farmacie comunali di Farmacap. Nonostante il commissariamento, e un radicale piano di risanamento nei conti, l'Azienda farmasociosanitaria capitolina è nuovamente sull'orlo del fallimento e rischia di essere messa in liquidazione, con posti di lavoro a rischio per i 330 dipendenti, dei quali 45 operano in convenzione con il dipartimento Politiche sociali. Una situazione messa nero su...