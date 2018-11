2 novembre, Coldiretti: prezzi dei fiori in aumento del 5%

Prezzi dei fiori in aumento del 5% causato da una minore disponibilità di prodotto, determinata dalla difficoltà nella fioritura dei crisantemi, conseguenza delle elevate temperature e della forte luminosità delle ultime settimane. Da qui la generale riduzione delle quantità disponibili a livello nazionale. I prezzi di vendita per i fiori recisi variano da 1,5 euro a 8 euro per quelli più grandi e possono arrivare ai 15 euro se si tratta di crisantemi in vaso o di mazzi con più fiori. Lo comunica la Coldiretti in occasione della ricorrenza dei defunti.

Ben sette milioni di italiani acquistano piante e fiori in occasione della festività di Ognissanti - spiegano da Coldiretti - per porgerli in dono ai propri defunti, in una ricorrenza che resta tra le più radicate della tradizione nazionale. Quest'anno, però le vendite dei fiori potrebbero risultare in leggera flessione rispetto all'anno passato, ostacolate negli ultimi giorni dall'avverso andamento climatico che ha investito l'Italia

