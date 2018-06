Roma, coltelli e droga in casa: arrestato 20enne a Torre Gaia

Coltelli e droga in casa. Un romano di 20 anni, M.E., è stato arrestato dagli agenti del commissariato Casilino. Nell'abitazione del giovane, in via Quaglia, a Torre Gaia, durante un'attività finalizzata alla al contrasto dello spaccio di stupefacenti, sono state rinvenute cocaina e hashish per un peso di 6.45 grammi e 6,60 grammi nonché materiale per il confezionamento delle dosi, appunti contabili e la somma di 940 euro in banconote di piccolo taglio. Sequestrati anche due coltelli a serramanico.

