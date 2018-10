Colpi di pistola a Tor Bella Monaca, caccia all'auto degli sparatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La criminalità si fa ancora sentire a Tor Bella Monaca, periferia del Casilino. Nel primo pomeriggio qualcuno ha esploso dei colpi di pistola su un tratto di Ferdinando Quaglia poco distante dalla rotatoria in cui si affaccia via Mengaroni. Sul posto è intervenuta la polizia. Nessun dubbio che gli spari siano stati reali: in terra sono stati trovati tre bossoli di pistola di medio calibro.Del caso si occupa la squadra mobile e gli agenti del commissariato Casilino. Gli investigatori non navigano nel buio: è stata descritta da alcuni testimoni il modello dell’auto sul quale si è allontanato l’autore degli spari. Sul posto non sono state trovate tracce di sangue ma comunque sono scattati i controlli nei vicini ospedali dove un eventuale ferito si possa essere recato a farsi curare. L’inchiesta è in corso per appurare il motivo degli spari e a chi potrebbero essere indirizzati. E’ probabile che possa essersi verificata una lite culminata nell’esplosione dei colpi. Ma, è anche possibile che i proiettili siano indirizzati verso un immobile e suonino come minaccia per il proprietario.La droga è l’affare da milioni di euro che si consuma in alcune piazze di spaccio del quartiere. Recentemente proprio la polizia ha eseguito una raffica d’arresti nei palazzoni della zona svelando un fitto intreccio fra boss pronti a tutto per avere il controllo del territorio. Proprio queste inchieste hanno indicato come alcuni omicidi siano legati fra loro e siano il tetro risultato di due clan che si sono affrontati uno contro l’altro.