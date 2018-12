Roma, Colosseo, per i turisti al via piano antitruffe del Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una segnaletica «chiara e multilingue», che oltre agli idiomi europei tenga conto del turismo cinese, avvisi anche nelle stazioni per agire «su informazione e servizi». Mentre il Colosseo annuncia il varo del suo piano per la sicurezza con un progetto che prevede tra l’altro telecamere intelligenti sparse su tutto il territorio dell’area archeologica centrale, il Comune anticipa i progetti per migliorare la fruizione della città intorno alla zona archeologica e aiutare i turisti a difendersi da bagarini e truffatori.«La collaborazione tra il parco del Colosseo e il Comune è molto intensa - dice il vicesindaco e assessore alla cultura Luca Bergamo -. L’accesso al Colosseo già non avviene più nella piazza, ma in un’area recintata. È una questione di sicurezza e di decoro di uno dei luoghi che ha più forte valore simbolico nel mondo. Queste cose si fanno quando c’è collaborazione istituzionale». «È un segnale che la funzione del patrimonio culturale è ritenuto fondamentale per la formazione della cittadinanza e per la convivenza civile e non solo per l’economia del turismo». Il piano antitruffa, prevede una serie di interventi, i primi dei quali partiranno già il 22 dicembre, «con un aumento delle segnalazioni per guidare i turisti verso il grande centro informazioni dei Fori imperiali» dove tra l’altro, «c’è un bar che vende l’acqua a prezzi civili».Cartelli anche sul cantiere della metro, aiuteranno i turisti a capire subito dove si possono comprare i biglietti e quanto costano. A tutto questo si aggiungerà un restyling della stazione della metro con informazioni che riguardano i servizi e una risistemazione dello spazio antistante la fermata Colosseo, limitazione dei commerci, «anche per alleggerire la pressione umana sulla piazza del Colosseo».