Roma, Colosseo, tentata rapina con pugni in faccia: arrestato 22enne

Dall’Arco di Costantino a Via Annia: questo il breve tentativo di fuga di un ragazzo senegalese, autore di una tentata rapina e di un’aggressione ai danni di un cittadino del Bangladesh. Il responsabile è stato arrestato dagli agenti del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale. Il fatto è accaduto ieri sera, alle 19 circa, quando una pattuglia dei caschi bianchi, in servizio antiabusivismo commerciale al Colosseo, è stata richiamata da alcuni turisti che hanno raccontato di una tentata rapina con pestaggio ai danni di un cittadino bengalese da parte di un ragazzo del Senegal di 22 anni. Il giovane, individuato dagli agenti e fermato dopo una breve fuga, è stato subito riconosciuto quale autore del reato. Il ventiduenne, nel cercare di portare a termine il tentativo di rapina, aveva preso a pugni in faccia e colpito ripetutamente, in varie parti del corpo, il cittadino bengalese, con una ferocia tale da richiedere per lui il trasporto in ospedale. Dieci sono i giorni di prognosi indicati per la vittima. Il responsabile, una volta identificato, è risultato con precedenti penali specifici per furti e aggressioni. Lo stesso è stato trasferito in cella presso la sede del Gruppo in Via Macedonia. Oggi l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, emettendo misura coercitiva di divieto di dimora nel Comune di Roma.

Sabato 21 Luglio 2018



