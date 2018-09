Roma, incide il nome sul muro del Colosseo: denuciato 21enne inglese

Stava incidendo la sua firma sul muro che costeggia la via Sacra, all'interno di un'area archeologica di prestigio come quella del Colosseo. A compiere il gesto un ragazzo inglese di 21 anni, che, nel pomeriggio di ieri, è stato denunciato dalla polizia locale di Roma Capitale.



Il 21enne, nascondendosi tra i molti turisti presenti, stava cercando di incidere il suo nome quando è stato sorpreso da una dipendente del Ministero dei Beni Culturali che ha segnalato l'accaduto ad una pattuglia del I Gruppo «ex Trevi», in servizio di pattugliamento in prossimità del Colosseo. Alla vista dei caschi bianchi, il ventunenne inglese ha tentato subito di nascondere la pietra appuntita, che stava utilizzando, ma gli agenti l'hanno posta sotto sequestro. Il giovane, che non aveva i documenti, è stato portato negli uffici di via della Greca, insieme ai suoi familiari con i quali si trovava in visita nella Capitale. Una volta identificato è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di danneggiamento al patrimonio storico ed archeologico.

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:02



