Colosseo, flash mob sul primo soccorso: manovre salvavita e rianimazione in 3D

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manovre salvavita con dimostrazioni pratiche e con la novità della realtà virtuale simulando in 3D e in modo realistico una corretta procedura di rianimazione. Oggi, 16 ottobre, World Restart A Heart Day, cioè il giorno mondiale di sensibilizzazione sul tema dell'arresto cardiaco, Anpas, insieme ai ricercatori e i volontari di Irc, Italian Resuscitation Council, sono a Roma all'interno del Parco Archeologico del Colosseo fino alle 17, per informare sul tema.I ricercatori e i volontari di Irc sono stati accompagnati dai volontari della Fondazione Giorgio Castelli, che ha formato alla rianimazione cardiopolmonare gli addetti del Parco Archeologico del Colosseo a Roma e donato 11 defibrillatori all'intera area.«La formazione dei cittadini alla rianimazione cardiopolmonare è fondamentale per aumentare il livello di sicurezza di tutti e la sopravvivenza di tante persone. Per questo sono importantissimi i corsi gratuiti organizzati ogni mese dalle pubbliche assistenze Anpas» ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas.La realtà virtuale per la rianimazione e la app Un picnic mozzafiato, una fiaba interattiva per bambini, per apprendere cosa si dovrebbe fare in caso di arresto cardiaco e di ostruzione delle vie aeree, sono tra i progetti di divulgazione portati avanti da Irc, Italian Resuscitation Council, associazione senza scopo di lucro impegnata in attività di ricerca medico-scientifica e formazione che dal 2013 promuove 'VIVA! la settimana per la rianimazione cardiopolmonare’.