Danilo e Gabriel, tra sfruttamento e pericoli: salvati due cuccioli dalla polizia

Due cuccioli sono stati salvati dalla polizia del commissariato Colombo. Il primo intervento alle 2 di notte: un 31enne, sprovvisto di alcun documento e dichiaratosi serbo, su via del Plebiscito, fermava i turisti con in braccio un cucciolo meticcio e ad alcuni proponeva l’acquisto, ad altri chiedeva soldi per fare dei selfie con il cagnolino in braccio.



Il 31enne è stato condotto negli uffici della Questura per verificarne la posizione sul territorio nazionale ed a suo carico verrà inviata una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica. I poliziotti hanno affidato il cucciolo alle cure di un veterinario inviato dalla Asl. Danilo, questo il nome che è stato dato al meticcio, dopo essere stato nutrito e lavato, è stato dotato del microchip ed è ricoverato presso il canile municipale.



Gabriel, un pelosissimo “Bichon à poil frise” di colore bianco, invece si era perso. E' stato notato da una signora girare per piazza Pasquino, ed è stato raccolto da una pattuglia dello stesso commissariato. Grazie al microchip i poliziotti hanno rintracciato i proprietari che sono corsi al commissariato Trevi. Anche se i proprietari del cane non avevano i documenti di Gabriel, i poliziotti non hanno avuto alcun dubbio: il cagnolino, appena la famiglia è entrata negli uffici di polizia, è saltato in braccio al loro figlio di 6 anni facendogli mille feste.

