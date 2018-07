Ubriachi, scatenano una rissa: arrestati dai carabinieri a Colleferro

A seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri della Stazione di Labico, coadiuvati da quelli della Stazione di Valmontone e dell'Aliquota Radiomobile di Colleferro, hanno arrestato 4 persone, tutti cittadini italiani e con precedenti di età compresa tra i 19 e i 47 anni, con l'accusa di rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Per futili motivi e in evidente stato di ubriachezza, i quattro, all'esterno di un bar del centro cittadino, dalle parole sono passati alle vie di fatto.



I Carabinieri, giunti sul posto, li hanno bloccati mentre erano ancora intenti a colpirsi violentemente con calci e pugni. Una volta sedata la rissa e riportata la calma, gli arrestati sono dovuti ricorrere alle cure mediche nel pronto soccorso degli ospedali di Colleferro e Palestrina per le lesioni riportate. Gli arrestati, giudicati con il rito direttissimo presso il Tribunale di Velletri, sono stati sottoposti all'obbligo di firma in caserma.

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:16



