Ubriaco, aggredisce la ex moglie perché gli nega i figli: arrestato

I carabinieri della compagnia di Colleferro hanno arrestato un 41enne artenese, con precedenti, per i reati di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo si era presentato in compagnia di un amico, in evidente stato di ebbrezza alcolica, dalla sua ex moglie per prelevare i figli. La donna, visto lo stato psico-fisico del 41enne, glieli ha negati e da qui ne è nata una violenta lite.



A quel punto il 41enne si è scagliato contro la donna e l'ex suocero, minacciandoli ed insultandoli, rompendo tutto ciò che gli stava attorno. Dapprima il lunotto posteriore dell'autovettura dell'ex suocero e successivamente la vetrina di un negozio. Il tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Valmontone, supportati da altre due pattuglie della compagnia e da un militare libero dal servizio, ha evitato peggiori conseguenze, riuscendo a bloccare ed a immobilizzare l'uomo violento. Il soggetto è stato accompagnato in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia. Il giorno successivo il tribunale di Velletri ha convalidato l'arresto del 41enne e lo ha sottoposto all'obbligo di firma.

