Roma, degrado a Colle Oppio: arrestato pusher

Da tempo i residenti denunciano il degrado nel parco del Colle Oppio. E ieri gli agenti del commissariato Celio durante un controllo hanno bloccato uno scambio di marijuana: 13 i grammi sequestrati durante il controllo dei due acquirenti.



Anche il pusher, S.I., malese di 26 anni, malgrado il tentativo di fuga e dopo una breve colluttazione con i poliziotti è stato bloccato in via Fagutale. Arrestato dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. E' stato anche denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sono stati, inoltre, sequestrati 80 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita che lo straniero aveva tentato di nascondere all’interno della volante. © RIPRODUZIONE RISERVATA