Un chilometro di code sulla A1 Firenze-Roma a causa di un incidente tra Ponzano Romano e Diramazione Roma Nord al km 517+000 in direzione di Roma. Altre code, sempre per incidente, tra Magliano Sabina e Orte al km 499+000 in direzione di Firenze. Lo comunica Astral Infomobilità.