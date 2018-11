Due chili di marijuana nello zaino, arrestata nigeriana a largo Preneste

A spasso per largo Preneste con due chili di marijuana nello zaino. L'avrebbe fatta franca se non fossero intervenuti i poliziotti del Reparto Volanti. Gli agenti invece dopo una verifica hanno arrestato F.C., nigeriana di 29 anni: arrestata, la straniera è stata poi accompagnata negli uffici di polizia dagli agenti . Per lei si sono aperte le porte del carcere e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA