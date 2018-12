Tir con 45 kg di coca bloccato dalla Guardia di Finanza: era diretto verso Roma

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma e i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Civitavecchia hanno sottoposto a sequestro circa 45 kg di cocaina, scoperti all'interno di un autoarticolato in arrivo con una nave da Barcellona, e tratto in arresto il conducente, classe 1968, di origine calabrese. L'attività è scaturita dalla sinergica analisi di rischio effettuata dai funzionari doganali e dai finanzieri della Compagnia di Civitavecchia, oltre che dal monitoraggio della lista passeggeri e mezzi imbarcati sul servizio di linea con la Spagna, che ha consentito di individuare e sottoporre a controllo un tir. Il riscontro documentale effettuato, ha permesso di rilevare alcune incoerenze: la quantità della merce contenuta nel mezzo pesante è risultata visibilmente maggiore rispetto a quanto dichiarato nel documento di trasporto ed inoltre il valore della stessa, come da fatture di acquisto esibite, decisamente irrisorio, soprattutto se rapportato alle spese sostenute per la realizzazione del viaggio e per l'impiego del mezzo stesso.

Pertanto, insospettiti dall'atteggiamento sempre più nervoso dell'autista, si è proceduto allo svuotamento del camion per effettuare l'esame del carico e del rimorchio. L'ispezione della merce ha consentito il rinvenimento, abilmente occultato fra le pedane di cassette di cipolle, di due valige,al cui interno -distinti e minuziosamente confezionati in una pellicola di cellophane nera - sono stati scoperti 42 panetti di cocaina purissima, tutti marchiati con uno specifico logo. Inoltre, al termine della perquisizione personale eseguita nei confronti dell'autotrasportatore, sono state trovate banconote di diverso taglio,per un valore complessivo pari ad 4.000 euro, compenso per il traffico illecito. L'operazione si è conclusa con il sequestro della partita di droga, che, sulle piazze di spaccio avrebbe potuto fruttare all'organizzazione criminale circa 12 milioni di euro, dell'autoarticolato e della somma rinvenuta. L'autotrasportatore è stato tratto in arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia e tradotto presso il locale carcere «Borgata Aurelia».

