Ostia, clan Spada a processo: scattano le prime condanne per associazione mafiosa

Prima condanna per mafia per il clan Spada. Una sentenza conferma per la prima volta che a Ostia la mafia c’è. Il gip Corrado Cappiello ha condannato in abbreviato Massimiliano Spada e Massimo Massimiani a 10 anni e 8 mesi e Claudio Galatioto a 9 anni per associazione mafiosa. Il giudice ha disposto per i tre imputati, dopo l’esecuzione della pena, anche 3 anni di libertà vigilata per Spada e per Massimiani e 1 anno Galiatoto. Massimiliano Spada e Massimo Massimiani detto “Lelli” erano già stati condannati con la sola aggravante mafiosa (e non per mafia) rispettivamente a 13 anni e 8 mesi e a 11 anni lo scorso anno. Il pm Mario Palazzi e Ilaria Caló avevano chiesto rispettivamente 12 per i primi due imputati e 10 per Galatioto. I tre imputati erano stati arrestati nell’ambito dell’operazione Eclissi con 32 arresti ha decapitato la famiglia di Ostia. Gli altri indagati sono a processo col rito ordinario.

