Processo Spada, «così il clan si è preso Ostia»

di Valentina Errante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La presa di Ostia la racconta in aula il capitano Gianluca Ceccagnoli, del nucleo investigativo di Ostia. Davanti alla terza corte d'Assise parte da lontano, per spiegare come sia nata l'indagine che ha portato a processo il clan Spada, 27 persone alla sbarra, che hanno agito all'interno di un'associazione di stampo mafioso, finalizzata, a seconda delle posizioni, all'omicidio, all'usura, alle estorsioni. Il militare descrive il contesto nel quale gli Spada prendono il potere, «l'ambiente complesso, lo...