Civitavecchia, appiccava incendi nelle scuole: fermato uno studente di 15 anni

Scuola in fiamme a Civitavecchia, fermato un quindicenne. Svolta nelle indagini dei carabinieri sugli incendi che, nel mese di gennaio, hanno danneggiato seriamente alcuni plessi scolastici della città. I carabinieri sono arrivati all'identificazione di un quindicenne ritenuto il principale responsabile, in particolare, dell'incendio che il 9 gennaio 2018 aveva causato all'istituto di via Achille Montanucci danni per 675.000 euro.



L'incendio aveva causato notevoli disagi alle famiglie con il trasferimento delle classi che occupavano la scuola media. Il gip del tribunale dei minorenni di Roma ha emesso un'ordinanza che dispone la misura cautelare del collocamento in comunità per il minore.

