Roma, stretta sulle occupazioni a Civitavecchia: controlli e un arresto nella ex De Carolis

Alle prime luci dell'alba di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, in collaborazionecon i militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio di controllo presso l'ex caserma «De Carolis», volto a verificare la presenza di eventuali occupanti all'interno.All'interno sono stati trovati, tra giacigli di fortuna e in precarie condizioni igienico sanitarie, 4 cittadini extracomunitari, alcuni dei quali già in passato avevano dimorato nell'edificio. Durante i controlli, il cane antidroga ha rinvenuto, all'interno della tasca dei pantaloni di uno degli stranieri, circa 10 grammi di marijuana. Al termine delle operazioni i 4 uomini sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato di viale della Vittoria, anche al fine di verificare la loro posizione sul territorio nazionale. Durante le fasi di identificazione emergeva che il Tribunale di Civitavecchia aveva emesso un mandato d'arresto nei confrontidi uno degli stranieri, O. C., 30enne nigeriano.L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, nell'ultimo anno era stato più volte denunciato per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e contro la persona nonché, il 15 marzo scorso, proprio per l'invasione di terreni, poiché, anche in quella data, era stato trovato, con altri connazionali a dimorare all'interno dell'ex caserma. Inoltre, a maggio lo stesso veniva formalmente diffidato a lasciare la regione, non ottemperando, poiché il 23 agosto e l'8settembre veniva rintracciato nella Capitale. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere a Civitavecchia, mentre gli altri stranieri sono stati denunciati a piede libero per l'occupazione abusiva della struttura e uno per il possesso dello stupefacente. Infine, dai controlli effettuati sui documenti dei fermati, tre sono risultati in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, mentre uno èstato accompagnato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma poiché il titolo è risultato scaduto. A supporto dell'attività svolta dalle forze dell'ordine, preziosa èstata anche la collaborazione della Polizia Locale e del Comune che ha provveduto a inviare una squadra di operai i quali hanno immediatamente ripristinato i cancelli d'ingresso alla caserma divelti dagli occupanti.